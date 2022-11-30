موجز السوشيال ميديا .. فرج عامر: مصر على حق في قضية السنغال

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة: مصر على حق في قضية السنغال، والتقصير مش مني".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب على معلول لاعب المنتخب التونسي، من مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم 2022.

وظهر علي معلول في الصورة وهو يحاول توقيف الأمن بعد أن حاولوا إخراج أحد المشجعين عقب اقتحامه للملعب .

نشر اللاعب محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر الشناوي في الصورة برفقة عدد من لاعبي الأهلي و أمح الدولي، مما نال اعجاب متابعيه.