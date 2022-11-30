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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جورج ليكنز يكشف أسباب الأداء السيئ لمنتخب بلجيكا في كأس العالم

صدى البلد

 

علق جورج ليكنز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا، على مستوى المنتخب البلجيكي في بطولة كأس العالم 2022.

وأكد جورج ليكنز في مقابلة عبر (زووم) مع الكابتن أحمد حسام ميدو، في برنامج (الريمونتادا) على قناة المحور: "بلجيكا بدأ شكل غير جيد في بطولة كأس العالم".

وأضاف: "كان هناك غيابات ولكن لم يكن هناك بدائل وهناك أخطاء كثيرة من قبل اللاعبين وكان لازم يلعبوا بروح وتركيز من أول دقيقة لأخر دقيقة".

وتابع: "مكنش في توازن وكان يجب تنظيم المباراة أكتر من كدة، وغابت الثقة عن اللاعبين ويجب أن يستعيدوا الثقة غدًا".
 

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