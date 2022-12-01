قبل امتحانات نصف العام.. تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي 2022 / 2023 استعدادا لـ امتحانات نصف العام.

وشددت المدارس الثانوية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالحساب المدرسي الموحد، وإعادة الدخول على رابط استمارة تسجيل بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم والتأكد من صحة البيانات المسجلة.

ونبهت المدارس الثانوية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة التأكد من تحديد اللغة الأجنبية الثانية، خاصة بالنسبة لأولى ثانوي، أما طلاب الصف الثاني الثانوي فعليهم التأكد من اللغة الأجنبية الثانية والشعبة.

وحذرت المدارس الثانوية من أنه في حالة تجاهل الطالب لعملية التأكد من صحة بياناته على استمارة البيانات على موقع وزارة التربية والتعليم، سيتضرر الطالب في حالة وجود أي بيانات خاطئة، حيث سينزل له امتحانات إلكترونية غير صحيحة “تخص زميلا آخر” ولن يتمكن أحد من إنقاذ الطالب في هذا الوقت.

وبالنسبة لـ كود الطالب، أكدت المدارس الثانوية أنها موجودة في شئون الطلبة في المدرسة أو مع مسئول الحكومة الإلكترونية في المدرسة، بالإضافة لوجودها في إيصال دفع المصروفات أو إيصال تأمين التابلت.

وأوضحت المدارس الثانوية أنه من الممكن لمن يتعثر في تسجيل بياناته الصحيحة على الاستمارة الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم، أن يذهب لأقرب مكتبة لإنجاز المهمة بمساعدة أحد.

وقالت المدارس الثانوية، إنه في حالة اكتشاف الطالب أي أخطاء في بياناته المسجلة، عليه التوجه فورا لمسئول الإحصاء في المدرسة بالبيانات الصحيحة لتعديلها، على أن يقوم الطالب بالطباعة بعد التعديل وتسليمها للمدرسة.

كما أكدت المدارس الثانوية ضرورة التأكد من صحة الصورة الشخصية للطالب، حيث إنه لن يتمكن الطالب من التعديل عليها بعد الحفظ، مشيرةً إلى أنه لا بد من إرفاق صورة شخصية واضحة مقاس 4 * 6 تظهر كامل الوجه، وتكون بامتداد jpg فقط وبحجم لا يزيد على 1 ميجابايت، ويفضل أن تكون بخلفية بيضاء، مع العلم أن الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية.

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم: