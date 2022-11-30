برفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لنجم الأهلي البرازيلي عبر انستجرام

نشر نجم النادي الأهلي البرازيلي برونو سافيو صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر سافيو في الصورة برفقة ابنه، من منزلهما مما نال اعجاب متابعيه.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي إلى نصف نهائي الكأس على حساب المقاولون العرب في اللقاء الذي استضافه ملعب السلام في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة موسم (2021 - 2022).

ولجأ فريق الأهلي ونظيره المقاولون العرب إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء وهذا ما تنص عليه لائحة بطولة كأس مصر لموسم (2021 - 2022).

سجل الهدف الأول للأهلي اللاعب كريم فؤاد فى الدقيقة 68 بعد تمريرة بينية من محمد فخري بين الدفاع ليتسلمها كريم فؤاد داخل المنطقة وسدد كرة قوية داخل شباك الحارس محمود أبو السعود.