فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يعمل بانسانية كبيرة..والمرأة عمود للمجتمع المصري مع الرجل..فيديو

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الوعي بأن المرأة هي عمود للمجتمع بمساواه مع الرجل، مشيرة إلى أن الرجل والمراه أساس الحياه وأساس المجتمع.

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج “المواجهة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، انه فترة السبعينيات للأسف الشديد، حدث انحدار في الخطاب الموجه للمصريين، ، خاصة بعد وجود الجماعات الإسلامية، وتصوير المرأة على انها إمتاع الرجل فقط، وليس لها قيمة.

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن هناك وزيرات الأن في المجتمع المصري، ولها قيمة كبيرة، مؤكدة أن الرئيس السيسي اختارهن على أساس كفائتهن في المجالات التي تعمل بها.

الاستفادة بأمكانيات الدولة

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن الرئيس السيسي لديه جانب رائع ومؤمن بانسانية الإنسان، ويعمل بكل جهد وقوة، من أجل الاستفادة بأمكانيات الدولة لتوفير حياه كريمة لكافة المصريين.