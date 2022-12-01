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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج محمد فاضل: طه حسين من أطلق لقب الضاحك الباكي على الريحاني

محمد فاضل
محمد فاضل

تحدث المخرج محمد فاضل،  عن تجربة إخراج مسلسل الضاحك الباكي، قائلا:" انتهيت من الحلقات الأخيرة مؤخرا والمسلسل طلع 31 حلقة مش 30 ".

 

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المخرج محمد فاضل: مسلسل الضاحك الباكي عمل فني صعب

وقال محمد فاضل في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  مساحة احداث مسلسل الضاحك الباكي كبيرة وتحدث في 50 سنة ".

 

 وأضاف محمد فاضل:"  احداث المسلسل تمر بـ 50 سنة ليست من حياة نجيب الريحاني فقط لكنها 50 سنة من حياة مصر ".

 

 وتابع محمد فاضل:" تم استعراض كافة الأحداث الاجتماعية والسياسية والفنية في فترة حياة نجيب الريحاني ".

 

 واكمل محمد فاضل:" نجيب الريجاني كتب مذكراته بنفسه قبل الوفاة وتوفرت لنا مادة تم بناء احداث المسلسل عليها ".

 

 ولفت محمد فاضل :" تم الاستعانة بالدكتور جمال شقرة أستاذ  التاريخ الحديث لمراجعة الاحداث التاريخية في المسلسل"، مضيفا:" المسلسل أتى لي باسم الضاحك الباكي وأجد أن هذا الاسم مناسب جدا، وطه حسين هو من اطلق اسم الضاحك الباكي على نجيب الريحاني ".

محمد فاضل طه حسين الريحاني نجيب الريحاني اخبار التوك شو

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