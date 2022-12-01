المخرج محمد فاضل: طه حسين من أطلق لقب الضاحك الباكي على الريحاني

تحدث المخرج محمد فاضل، عن تجربة إخراج مسلسل الضاحك الباكي، قائلا:" انتهيت من الحلقات الأخيرة مؤخرا والمسلسل طلع 31 حلقة مش 30 ".

وقال محمد فاضل في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مساحة احداث مسلسل الضاحك الباكي كبيرة وتحدث في 50 سنة ".

وأضاف محمد فاضل:" احداث المسلسل تمر بـ 50 سنة ليست من حياة نجيب الريحاني فقط لكنها 50 سنة من حياة مصر ".

وتابع محمد فاضل:" تم استعراض كافة الأحداث الاجتماعية والسياسية والفنية في فترة حياة نجيب الريحاني ".

واكمل محمد فاضل:" نجيب الريجاني كتب مذكراته بنفسه قبل الوفاة وتوفرت لنا مادة تم بناء احداث المسلسل عليها ".

ولفت محمد فاضل :" تم الاستعانة بالدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث لمراجعة الاحداث التاريخية في المسلسل"، مضيفا:" المسلسل أتى لي باسم الضاحك الباكي وأجد أن هذا الاسم مناسب جدا، وطه حسين هو من اطلق اسم الضاحك الباكي على نجيب الريحاني ".