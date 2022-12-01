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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة أنثوية.. خطيبة المطرب محمد رشاد تخطف الأنظار بفستان أسود

غادة فتحي
غادة فتحي

 


شاركت غادة فتحي، خطيبة المطرب محمد رشاد، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت غادة فى الصورة بإطلالة انثوية جذابة ترتدى فستان ستان بصيحة الكتف الواحد مكشوف الساق، ووضعت مكياج ناعم أبرز جمالها.

 


وأعلن محمد رشاد فى ديسمبر الماضي، عن ارتباطه من جديد بعد انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، دون تحديد اسم خطيبته وهل تنتمى للوسط الفني أو من خارجه والتى ظهرت فيما بعد بعد نشرهما صورا سويا. 

أحدث أغنيات محمد رشاد 

وطرح  كل من المطرب محمد رشاد ومروة نصر  دويتو جديد يحمل اسم "ربنا يكفينا"، ويناقش الكليب الخير والشر بين البشر، من  ألحان مصطفي شكري وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف.

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IMG_٢٠٢٢١٢٠١_٠٠٤٤٠٦
المطرب محمد رشاد بفستان أسود تخطف الأنظار غادة فتحى اطلالة انثوية غادة فتحي خطيبة المطرب محمد رشاد

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