صلاح عبد الله يشجع كندا ضد المغرب

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه عقب هزيمة المنتخب السعودي امام نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ المقامة حاليا بقطر.



وكتب عبد الله تدوينة عبر صفحته بموقع تويتر: "مالناش نصيب نفرح النهارده بس يمكن نفرح بُكره بعد #المغرب".

وتابع "ماتيجوا بكره نشجع كندا عشان المغرب تكسب".

وبهذه النتيجة خرج المنتخب السعودي من دور المجموعات بعد أن توقف رصيده عند ٣ نقاط من فوزه السابق على منتخب الارجنتين.

كما سبق وخرج امس "الأربعاء" المنتخب التونسي أيضا من دور المجموعات بالرغم من فوزه على منتخب فرنسا بهدف دون رد.