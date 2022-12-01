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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تصدر سندات مدعومة من الحكومة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا

صدى البلد

 قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس الأربعاء، إن الحكومة الفيدرالية انتهت من إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى حملة السندات كعلامة أخرى على دعم كندا لأوكرانيا.


وقال ترودو عن السندات أثناء ظهوره في مؤتمر صحفي: "لقد تم الاكتتاب بالكامل"، وهذا يوضح كيف يعرف الكنديون أنفسهم أننا بحاجة للوقوف مع أوكرانيا بطرق موثوقة تمامًا".


وتم الإعلان عن السندات المدعومة من الحكومة ومدتها خمس سنوات لأول مرة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتم توجيه الأموال التي تم جمعها كقرض لأوكرانيا من خلال صندوق النقد الدولي حتى تتمكن الدولة من مواصلة العمليات الأساسية.


ووفي بيان لها، ذكرت وزارة المالية الكندية إن مجموعة من المستثمرين الكنديين والأجانب اشتروا السندات بين 22 و 29 نوفمبر، ويتضمن ذلك 50 مليون دولار تم شراؤها من قبل أفراد كنديين، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل كاملة.


وأشارت الوزارة إلى أن الكنديين المهتمين بشراء السندات التي تباع بفئات 100 دولار، لا يزال بإمكانهم شرائها من المؤسسات المالية المشاركة.

رئيس الوزراء الكندي ترودو أوكرانيا كندا السندات المدعومة

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