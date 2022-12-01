الكهرباء: تشغيل أول محطة معوضات قدرة في مصر بشرق العوينات

أعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نجاح تشغيل أول محطة معوضات قدرة في مصر ( STATCOM) بشرق العوينات، فجر اليوم .



وقدمت مشالى الشكر لكل من شارك في هذا الانجاز من شركاء النجاح ( شركة هيتاشي - الاستشاري PDC/ بيجسكو - رجال منطقة كهرباء مصر العليا- رجال التحكم القومي- رجال الوقاية المركزية ).

ويعمل هذا المشروع على توريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة غير الفعالة من تكنولوجيا التعويض الاستاتيكي التزامني STATCOM بسعة 200 ميجا فار والتي تتألف من معوض استاتيكي ،إضافة إلى محولات الطاقة، ونظم تحكم وحماية واتصالات عن بعد.

وأكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن التوسع في محطة شرق العوينات أمراً لازماً لتوفير نظام كهرباء مستقر بالمنطقة، وتحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، وهو ما جعل الشركة تتعاون مع شركة هيتاشي فى تنفيذ هذا المشروع.

وأضافت، أن هذا التعاون يأتي تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمختلف المحافظات المصرية، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.



وأوضحت أن هذا المشروع يعد أول نظام هندسي متكامل لرفع جودة الطاقة يتم تطبيقه في الشبكة المصرية بمحطة محولات العوينات الرئيسية على الجهد الفائق 220 ك.ف، ومن شأنه دعم توسيع شبكة الكهرباء وزيادة قدرة الشبكة على نقل وتوزيع الطاقة، من خلال تحسين استقرار الجهد في ظل ظروف العمل المختلفة للشبكة، وبالتالي توفير المزيد من الطاقة لمشروعات التنمية الريفية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وقالت إن التكنولوجيا المستخدمة ستعزز الانتفاع بالأراضي غير المستغلة بالصحراء الغربية الشاسعة، وستسخدم في تنفيذ مشاريع لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري، خاصة بمنطقة شرق العوينات، والذي يهدف إلي إضافة نحو 230 ألف فدان للرقعة الزراعية بهدف توفير إنتاج زراعي خال من الملوثات يتم تصديره للخارج.



