استمرار تنفيذ برنامج "مشواري" لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء «إدارة تمكين الشباب»، تنفيذ برنامج «مشوارى» لتدعيم المهارات الشخصية للشباب في سيناء ، المرحلة العمرية للنشء من 10 ـ 14 عاما داخل مدرسة الجناين الإعدادية التابعة لادارة رمانة ببئر العبد، وذلك من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بقيادة منال جمال، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن فعاليات برنامج مشوارى تستهدف تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور النشء من خلال المهارات الشخصية «التفكير الايجابى، الأساليب التحفيزية، التقبل، كيفية التعلم، وتحفيز مشاركتهم وتنمية مهاراتهم» .

وأضاف أن برنامج مشوارى أحد البرامج الرائدة التى تعمل على بناء قدرات النشء والشباب بالمهارات الحياتية ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية ، والتى تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

حيث نفذت التدريب المدربة هبة السيد، وسعد عماري المدربان المعتمدان من وزراة الشباب والرياضة واليونيسيف، وتابع عملية التدريب محمد أبو الليل منسق المشروع بالمحافظة، وحضر فعاليات التدريب أمانى عبد العظيم، مديرة إدارة تمكين الشباب ومديرة المدرسة.

المهارات اللازمة للحياة العملية

ويتيح البرنامج حصول النشء والشباب على المهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين ، والقيام بتنفيذ المشروعات ، من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، حيث يقوم بتنفيذ الورش التدريبية خريجى برنامج مشوارى من الشباب المتميز، وبحضور عدد 30 شابا وفتاة.

