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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 1-12-2022

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 1-12-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 7.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 5.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 5.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 5  جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان بـ 19 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 8 جنيهات.

 

وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4.5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.


أسعار الفاكهة اليوم الخميس
 

أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيها، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 24 جنيهًا، والتفاح المصري 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر العنب الرومي الاحمر إلى 10 جنيه للكيلو، و عنب كرمسن إلى 20 جنيهات.

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