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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط ترتفع عالمياً | تفاصيل

أسعار النفط ترتفع
أسعار النفط ترتفع عالمياً

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على قلة المعروض وبتفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين.

وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت جرينيتش زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 87.02 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 16 سنتاً أو 0.2% إلى 80.71 دولار للبرميل.

وأعلنت مدينتا قوانغتشو وتشونغشينغ الصينيتان أمس الأربعاء تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19، بعد يوم من اشتباكات بين محتجين في قوانغتشو الواقعة في جنوب البلاد والشرطة، وسط سلسلة احتجاجات على قيود لمكافحة كوفيد-19 في العالم.

لكن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين كشف أمس الأربعاء أن نشاط الشركات انكمش أكثر في نوفمبر، ما يثير مخاوف بشأن العام المقبل.

ومن المتوقع أن يظل المعروض من النفط الخام محدوداً.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 13 مليون برميل، وهو أكبر مستوى منذ 2019 في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، لكن إنتاج الخام الأمريكي تجاوز 12 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الأربعاء إن قرار مجموعة أوبك+ عقد اجتماعها في الرابع من ديسمبر عبر الإنترنت يشير إلى انخفاض احتمال تغيير السياسة، الأمر الذي حد من مكاسب النفط.

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