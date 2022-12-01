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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء|كشف بـ 21 مصريا ضمن الحاصلين على تأشيرة خروج نظامي من السعودية

صدى البلد

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن ورود كشفين جديدين أمس الأول، الثلاثاء 29  نوفمبر، بإجمالي   21 عاملا، الأول يضم  15 اسما من الحاصلين على تأشيرة "خروج نهائي" لمن عليهم بلاغ تغيب، والثاني يضم 6 أسماء بتأشيرة "نهائية نظامية"، بعد موافقة مكتب العمل.

وقال أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الكشوف الواردة بأسماء المواطنين الصادر بشأنهم ملاحظات  من إدارة الوافدين، وأضاف: “يرجى تنفيذ الملاحظات الموجودة بالكشف ومراجعة الشئون القانونية بالقسم القنصلي مرة أخرى”.

 وأوضح أن أسماء الحاصلين على تأشيرة الخروج النهائي من إدارة الوافدين “خروج نظامي بعد موافقة مكتب العمل” و"بلاغ تغيب"، يمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي من على منصة “أبشر” أو منصة “مقيم”، والمغادرة خلال المدة المحددة، وفى حالة عدم القدرة على طباعة التأشيرة برجاء التوجه إلى مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بالرياض للحصول على صورة منها.

وأكد رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه على أبناء الجالية المصرية الالتزام بجميع التعليمات والقوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية.

 

 

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سفارة مصر بالرياض
سفارة مصر بالرياض
كشف 1
كشف 1
كشف 2
كشف 2

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