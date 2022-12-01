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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة في بني سويف: توفير وظائف برواتب وحوافز مجزية

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، قبول طلبات راغبى العمل بشركة حكومية كبرى، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب وحوافز مجزية وتأمين اجتماعي وصحي.

وقال مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف محمد طلعت، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن شركة مصر لتأمينات الحياة تطلب موظفين من الجنسين "إناث وذكور".

وقال مدير المديرية، إن الشركة تشترط أن تزيد السن على 28 عاما، وتقبل المؤهلات العليا من جميع التخصصات، بدون خبرة سابقة، وحسن السلوك والمظهر، والحصول علي شهادة الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث.

وأضاف مدير المديرية، أنه تتم متابعة التعيين أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات على وزارة القوي العاملة شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأوضح أن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب، وللتواصل والاستفسار وتحديد المقابلات علي رقم واتس أب:  01224994646 نبيل كمال، أو الذهاب إلي مقر شركة مصر لتأمينات الحياة، المقر فوق الصالون الأخضر، يوم الاثنين المقبل الساعة 9 صباحا.

يذكر أن وزارة القوى العاملة هدفها الأساسي  خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور قانون العمل الجديد، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.

 

 

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