وزير الإسكان: قيراط ونصف نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في إقليم الدلتا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه فى عام 2010 تم البدء لعمل مخططات عمرانية لمعظم مدن الدلتا، منهم طنطا والمنصورة، مشيرا إلى أنه تم إضافة لهم مساحات للحيز العمراني .

وأضاف “الجزار” خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة وجامعة المنصورة الجديدة، أنه ليس هناك طلب حقيقي على العمران مقرون بالقدرة الاقتصادية، موضحا أنه ليس هناك أنشطة اقتصادية تسمح بزيادة هذا الطلب.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن معدل نصيب الفرد من الأراضي الزراعية قيراط ونصف فى إقليم الدلتا، ويعني أن الأسرة لن يكون لديها أكثر من 6 قيراط، حيث يجب أن يكون هناك تدخل آخر إلا وهو توسعة المساحات العمرانية .