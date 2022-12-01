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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استثمارات يابانية.. بناء مزرعة رياح برية في مصر تعادل الاستهلاك السنوي لمليون أسرة

سوميتومو اليابانية
سوميتومو اليابانية تقترض لبناء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات

أعلنت شركة "سوميتومو كورب" اليابانية، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاق قرض لتمويل مشروعها لبناء مزرعة رياح برية في مصر بقدرة 500 ميجاوات من الكهرباء في مدينة رأس غارب على خليج السويس.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها ستحصل على التمويل من مجموعة بنوك من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وسوميتومو ميتسوي كورب المصرفية وبنوك أخرى، لكنها لم تذكر حجم القرض.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المشترك مع شركة أميا باور لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في 2025.

وسيباع إنتاجه من الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة حوالي 25 عاما.

وقالت الشركة إن كمية الكهرباء المولدة ستعادل الاستهلاك السنوي لنحو مليون أسرة.

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شركة سوميتومو- مصر اليابان مزرعة رياح 500 ميجاوات مصر السويس

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