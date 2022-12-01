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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلي غفران عن قضية التشهير بمحاميها السابق: لا أعلم شيئاً عنها

صدى البلد

نشرت الفنانة ليلي غفران أول تعليق بعد تأجيل محاكمتها في قضية سب وقذف محاميها، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

حيث قالت ليلي غفران: ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحالتي للمحاكمة باتهامي  لمحام سابق لي بسرقة خاتم ماسي منذ 11 عامًا أود أن أطمئن كل محبيني وجمهوري في مصر والعالم العربي بما يلي: أولا  شرف عظيم لي مثولي امام قضاء مصر الشامخ وكلي ثقة في أنهم ملائكة العدل. 

وتابعت ليلي غفران: ولن أتحدث عن اي تفاصيل بشأن تلك القضية احترامًا لبلدي الثاني مصر حيث ان هذه القضية متداولة ومنظورة امام هيئة المحكمة الموقرة وردًا على ما جاء في الفيديوهات الكثيرة التي قام بنشرها احد المحاميين السابقين لي (الشاكي) فأنا لم اعلم أي شيء يخص هذه القضية الا اليوم وفوجئت بها كسائر رواد التواصل الاجتماعي ولو كنت اعلم ميعاد الجلسة ما كنت  قمت بارسال مستشار القانوني فحسب بل كنت حضرت بشخصي ردا على ما يدعيه من اتهامي له بالسرقة وهو ما لم يحدث والذي سوف تكشف عنه المحكمة بعد ان تقوم الهيئة الموقرة بفحص كافة الاوراق عن بصر وبصيرة كاشفة للغف من الثمين بها وصولًا الى وجه الحق وقد كلفت كافة المستشارين القانونيين لي باتخاد كافة الاجراءات القانونية للرد الحازم بل وشديد الحزم على كافة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردًا على ما جاء بمحتوايات الفيديوهات التي قام قام بنشرها المحامي السابق لي وفق صحيح القانون وسوف أقوم بعقد مؤتمر صحفي لموافاة كل احبائي بما تم من إجراءات قانونية أولا بأول لحين الفصل في هذا الموضوع بمعرفة قضاء مصر العادل ألذى أكن له كل احترام وثقة وتقدير.

وكانت قد قررت المحكمة الاقتصادية أمس الأربعاء تاجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران فى واقعة اتهامها  بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق، لجلسة 14 ديسمبر للإعلام بالدعوى المدنية.

 

كانت ليلي غفران، قد عادت إلى إثارة الجدل من جديد عبر اتهامها لمحاميها السابق بسرقتة خاتم مرصع بالألماس، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد مرور أكثر من 11 عاما على غلق هذه القضية؛ الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مُستخدمي التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم المرصع بالألماس.

 

وقال المحامي أبو العينين، أنه عندما تم القبض على الفتاة وبحوزتها خاتم الألماس؛ طلبت النيابة من الفنانة ليلي غفران الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أن الفنانة لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها.

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