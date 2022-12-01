أخبار التكنولوجيا|خصم 5000 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy Z Flip 3.. أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من انتهاء البلاك فريداي إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر ديسمبر احتفالا بالسنة الجديدة، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip 3.

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي Huawei هاتف Mate X2 القابل للطي في عام 2021 كثالث هاتف قابل للطي ليصبح المنافس الأقوى لهواتف سامسونج.

كشفت شركة إنفينيكس عن هاتف جديد Infinix Hot 20 Play في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ويأتي الهاتف بمجموعة من المواصفات المميزة مثل الأداء القوي بفضل معالج شركة ميدياتيك، مقابل سعر رخيص للغاية.

يقدم موقع Giztop العالمي للبيع أونلاين خصومات هائلة على إصدار هاتف فيفو الفلاجشيب Vivo X90 Pro Plus ، الذي يعد من أفضل الهواتف الذكية، حيث يأتي مع قدرات تصويرية فائقة العديد من التحسينات التي تجعله مميزا ومنافسا لأجهزة سامسونج وآبل.

تمر شركة ديزني Disney الأمريكية الرائدة في وسائل الإعلام والترفيه، بوقت عصيب في الوقت الحالي، بسبب العديد من المشكلات ، اضطرت الشركة إلى إقالة رئيسها التنفيذي ، بوب تشابيك ، وحل محله بوب إيجر. وبسبب هذه المعاناة حول ديزني ترددت العديد من شائعات الاستحواذ على الشركة.

كشفت شركة أوبو Oppo، عن سلسلة الفئة المتوسطة Reno منذ حوالي أسبوع، تنطلق تحت اسم Reno 9 و Reno 9 Pro و Reno 9 Pro +، بمواصفات مميزة.

آيفون وآيباد.. آبل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022

أعلنت شركة آبل Apple، عن مجموعة من التطبيقات والألعاب التي توجت كأفضل التطبيقات والألعاب لعام 2022، لأجهزة iPhone و iPad و Mac و Apple TV، على متجر آب ستور.