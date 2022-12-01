برتوكول لتأهيل الشباب والمرأة في سيناء للحصول على فرص تدريب لائقة

وقع الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش شمال سيناء ، بروتوكول تعاون مع إحسان داود الغالي ممثلة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء.، لتأهيل وتدريب الشباب والمرأة للحصول على فرص تدريب لائقة من خلال تمكين المرأة.



يهدف البروتوكول إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير مهارات النساء والخريجات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ومنع العنف عنها بشتى صوره و أشكاله ضدها.

كما عُقد تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ندوة توعوية للطلاب بعنوان ( معا ضد العنف ) والتي حاضر فيها الشيخ مصباح العريف مدير عام إدارة الوعظ بالأزهر الشريف ،.

والقت الدكتورة ايمان عبد العال أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد المنزلي ، محاضرة بعنوان ( إدارة الغضب )، وذلك في إطار فاعليات مبادرة معاً ضد العنف التي أطلقتها محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالمحافظة والتي قامت بالتعريف بمبادرة معا ضد العنف مؤكدة على أن المبادرة تستهدف جميع أطياف المجتمع.

