الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الجمعة/ طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 28 21

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 13

السلوم 20 9

سيوة 20 9

العريش 22 14

رفح 22 14

الطور 28 14

كاترين 18 5

رأس سدر 27 16

نخل 21 5

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 25 11

أسيوط 25 10

سوهاج 26 12

قنا 28 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 23 8

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 24 20



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 33 24

المدينة 32 19

الرياض 24 14

المنامة 26 20

أبوظبي 29 20

الدوحة 28 22

الكويت 25 12

دمشق 17 4

بيروت 21 13

عمان 18 6

القدس 18 8

غزة 23 9

بغداد 22 7

مسقط 27 19

صنعاء 26 4

الخرطوم 36 18

طرابلس 22 14

تونس 19 10

الجزائر 16 11

الرباط 18 8

نواكشوط 29 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 2

إسطنبول 12 11

إسلام آباد 29 8

نيودلهي 28 10

جاكرتا 34 25

بكين 2 7 -

كوالالمبور 31 24

طوكيو 11 4

أثينا 17 12

روما 12 10

باريس 4 0

مدريد 10 1

برلين 1 2 -

لندن 7 1

مونتريال 4 2

موسكو 7 - 11-

نيويورك 9 6

واشنطن 11 5

أديس أبابا 26 4

