المشدد 5 سنوات لمزور رخصة سيارة ملاكى فى مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، مزور رخصة سيارة ملاكى بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة المحررات الرسمية المضبوطة وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد طارق الخولى، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عادل. م»، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بالاشتراك مع مجهول فى تزوير محرر رسمي، وهو رخصة تسيير سيارة ملاكى منسوبة لوحدة مرور مدينة نصر ومهرها بالخاتم، واستعمل المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمها للمختص مع علمه بتزويرها وقلد بواسطة مجهول خاتم لإحدى الجهات الحكومية، وهو خاتم وحدة مرور مدينة نصر.

وأثبتتت التحقيقات قيام المتهم بالتلاعب فى الأجزاء الجوهرية للسيارة المضبوطة بأن غير معالم رقمى الشاسيه والموتور بإزالة ميكانيكية.

وأكدت شهادة النقيب حمد شوقى محمد بالتحقيقات، أنه وحال مروره بدائرة القسم، أبصر السيارة المضبوطة تحمل لوحات معدنية غير منصرفة لها، فاستوقف قائدها وبسؤاله عن ترخيصها قدم له رخصة تسيير مصطنعة، وتبين له كذلك تلاعب برقمى الشاسية والموتور، وتوصلت تحرياته إلى أن المتهم بالاشتراك مع آخر زورا رخصة التسيير المضبوطة.