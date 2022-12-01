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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجزائري السمياني يفوز بأول سباقات بطولة إفريقيا للدراجات بأسوان.. صور

صدى البلد

شهدت بطولة إفريقيا لدراجات الطريق للشباب (طواف النيل الدولي)، تألقا كبيرا من جانب نصر الله السمياني لاعب المنتخب الجزائري الذي فاز في أول سباقات البطولة التي تستضيفها مدينة أسوان خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر بمشاركة 6 دول، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة دول بوروندي والجزائر وأوغندا وكينيا وإثيوبيا بجانب مصر  التي تشارك بفريقين بالبطولة وهما منتخب الشباب والمنتخب الثاني للشباب ، وتصل المسافة الإجمالية للسابقات في البطولة وتصل المسافة الإجمالية للسابقات في البطولة إلى 427 مقسمة على 5 مراحل.
.وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة مساء أمس الاجتماع الفني للبطولة والذي شهد حضور ممثلي بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة، وتم خلال الاجتماع شرح التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة وذلك بحضور الحكام الذين سيتولون الإشراف على منافسات البطولة، وبحضور مندوب الاتحاد الدولي للدراجات.
 

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بطولة إفريقيا لدراجات الطريق للشباب طواف النيل الدولي نصر الله السمياني الدكتور أشرف صبحي مصر

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