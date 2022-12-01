نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثيرا من المسلمين، نرصدها في هذه النشرة الدينية.
النشرة الدينية.. شيخ الأزهر يهنئ بن زايد باليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات.. دعاء آخر شهر في السنة 2022.. 6 أمور تحدث لمن يحافظ على صلاة الفجر.. هل يشترط طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها نيئة؟
دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك
لم أصل طوال اليوم فكيف أقضي في اليوم التالي .. الإفتاء توضح
هل يشترط طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها نيئة؟.. أمين الإفتاء يرد
6 أمور تحدث لمن يحافظ على صلاة الفجر.. داوم عليها
شيخ الأزهر يهنئ بن زايد باليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات
بعد طول انتظار.. عودة الموالد واحتفالات الطرق الصوفية
دعاء آخر شهر فى السنة 2022 .. يارب اكتب لنا الخير والسعادة
رئيس جامعة الأزهر يتسلم درع التصنيف الدولي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة
موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب جامعة الأزهر
الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟
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