عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. شيخ الأزهر يهنئ بن زايد باليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات.. دعاء آخر شهر في السنة 2022.. 6 أمور تحدث لمن يحافظ على صلاة الفجر.. هل يشترط طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها نيئة؟

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم كثيرا من المسلمين، نرصدها في هذه النشرة الدينية. 

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك
 

لم أصل طوال اليوم فكيف أقضي في اليوم التالي .. الإفتاء توضح
 

هل يشترط طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها نيئة؟.. أمين الإفتاء يرد
 

6 أمور تحدث لمن يحافظ على صلاة الفجر.. داوم عليها
 

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد باليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات
 

بعد طول انتظار.. عودة الموالد واحتفالات الطرق الصوفية
 

دعاء آخر شهر فى السنة 2022 .. يارب اكتب لنا الخير والسعادة
 

رئيس جامعة الأزهر يتسلم درع التصنيف الدولي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة
 

موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب جامعة الأزهر
 

الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية ؟
 

هل تصلى المرأة الظهر وقت خطبة الجمعة أم بعدها ؟

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع دعاء كشف الكرب لم أصل طوال اليوم فكيف أقضي في اليوم التالي هل يشترط طبخ العقيقة أم يجوز توزيعها نيئة العقيقة صلاة الفجر شيخ الأزهر يهنئ بن زايد باليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات شيخ الأزهر بن زايد اليوم الوطني الواحد والخمسين للإمارات عودة الموالد واحتفالات الطرق الصوفية دعاء آخر شهر فى السنة 2022 رئيس جامعة الازهر موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب جامعة الأزهر الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية والمغرب والعشاء جهرية الحكمة من صلاة الظهر والعصر سرية هل تصلى المراة الظهر وقت خطبة الجمعة أم بعدها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. إمام عاشور يضع شرطا للتجديد مع الزمالك

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

كيف اختارت بوسي إطلالتها لتثير الجدل عبر إنستجرام؟ شاهد

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

فيديو

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

هبوط الدولار عالميا والذهب يسجل سعرا قياسيا.. تغطية خاصة

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ