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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الأميك يعلن عن الموديلات الأكثر مبيعاً خلال 2022 .. بعض طرازات هيونداي غير متوفرة.. وبايون وi20 وستاريا بهذا السعر..5 عربيات تحت 200 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

اشتهرت شركة مرسيدس بصناعة المركبات الفاخرة، ونالت مرسيدس E200 موديل 1994 علي شهرة واسعة لدي المصريين، لما تحتوي عليه من مميزات منها هيكلها المميز، ومحركها القوي، وظهرت في العديد من الأفلام التي ساعدت علي تكوين خلفيه عنها لدي المواطنين المصريين.

تشتهر سيارات بي أم دبليو بالاعتمادية، وأنتجت شركة بي إم دبليو مختلف فئات السيارات منها، السيدان، و4×4، والهاتشباك، وتنتمي سيارة BMW 523i موديل 2000 إلى فئة السيارات السيدان، ونالت شهرة واسعة لدى المصريين بسبب تألق الصانع الألماني في تقديم تلك السيارة بمواصفات مميزة وحديثة، وتم إنتاجها منذ أواخر التسعينات وحتى عام 2012.

ظهرت سيارة  لاند روفر ديسكفري عام 1989 عندما لاحظت الشركة المصنعة انخفاض مبيعات سياراتها، ومن هنا جاءت فكرة إنتاج سيارة ديسكفري، وامتد تاريخ ديسكفري لأكثر من 25 سنة، وتشبه سيارة لاند روفر ديفندر، وتم تصميمها لتناسب الطرق الوعرة والصحراوية، وذلك ما جعلها ذات شهرة في أسواق السيارات ومن ضمنهم مصر، التي نالت فيها لاند روفر ديسكفري موديل 1995 علي شعبية كبيرة بفضل محركها القوي وتصميمها العصري.

مرت صناعة السيارات خلال الفترة الماضية بالعديد من التعثرات، التي جاء علي أثارها ارتفاع في أسعار بعض طرازات السيارات، وجاء ذلك نتيجة لأسباب عديدة منها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي شهد سوق السيارات الملاكي الجديدة انخفاض في حركة البيع في السوق المصري.

يقام في مصر العديد من مزادات السيارات المختلفة، والتي يقدم بها سيارات الحوادث ويكون اغلب تلك السيارات نادرة ومميزة، حيث جاء المزاد هذه المرة بشكل مختلف بسبب احتوائه علي سيارة الإعلامي عمرو أديب وهي من نوع  لاند روفر رنج روفر فوج والتي تعرض بها لحادث خلال الفترة الماضية .

شهد سوق السيارات الفترة الماضية العديد من الأزمات الصعبة، والتي جاءت بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وإيقاف الاستيراد، وبالتالي يشهد سوق السيارات المصري الأن نقصا في بعض طرازات السيارات المستوردة من الخارج منها اغلب إصدارات شركة هيونداي التي لم يعد متوافر منها في السوق المصري إلا طرازات وبايون وستاريا .

كشفت شركة تويوتا عن أسعار إصدارات تويوتا موديل 2023 الجديدة في السعودية، حيث يحتوي السوق السعودي للسيارات علي مختلف طرازات شركات السيارات اليابانية في المملكة، وذلك لما تمتلكه هذه السيارة من مكانة كبيرة لدي المواطنين السعوديين بفضل ما تحتوي عليه من مميزات حديثة، ومحركات قوية، تساعدهم علي التسوق والسفر بكل سهولة .

كشفت شركة أستون مارتن عن احدث أعمالها وهو تصميم منزل رقم 1، حيث أن المنزل عبارة عن تفاصيل بين عالم السيارات وبقية عالم التصميم، وذلك حسبما صرح ماريك ريتشمان، كبير المسؤولين في أستون مارتن، حيث يقع هذا المنزل في حي Omotesando وهو اكثر المناطق السكنية المرغوب بها في طوكيو.

لجأ أكثر المواطنين المصريين الأن للتوجه الي شراء السيارات المستعملة، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 بشكل مبالغ فيه، بسبب نقص السيارات الجديدة لدي التجار، وبالتالي يحتوي السوق المصري للمستعمل علي إصدارات متنوعة تمكن المواطنين من اختيار السيارة الأنسب، والتي تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة.

 

 

5 سيارات تحت 200 ألف جنيه استون مارتن طوكيو تويوتا موديل 2023 هيونداي بايون حادث الإعلامي عمرو أديب عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب الأميك الأكثر مبيعا عام 2022

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