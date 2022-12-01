عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

ألكسندر جراسلي
ألكسندر جراسلي

رشح المدير الفني البرازيلي ألكسندر جراسلي، منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر.

 

وقال جراسلي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" ألاحظ حتى الآن القليل من التطور على المستوى التكتيكي للمنتخبات الكبيرة، لكني ألاحظ الكثير من التطور لبعض المنتخبات الآخرى مثل كندا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكننا لا نزال في بداية المونديال".

 

أضاف :" منتخب البرازيل المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم، لدينا استقرار داخل المنتخب بتواجد تيتي على رأس الجهاز الفني للسيليساو لأكثر من 6 سنوات، ولدينا استراتيجية لعب موحدة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المهارات الفردية للاعبي منتخب البرازيل".


واختتم:" إصابة نيمار مصدر قلق لنا جميعا في البرازيل، إنه معشوقنا، نأمل أن يتمكن من التعافي في أسرع وقت ممكن".

وضمن منتخب البرازيل التأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على حساب صربيا وسويسرا.

 

يذكر أن جراسلي درب العديد من الأندية البرازيلية أبرزها “كروزيرو” و “فاسكو دي جاما” و “سبورت ريسيفي”.

جراسلي ة كأس العالم البرازيل كأس العالم نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. إمام عاشور يضع شرطا للتجديد مع الزمالك

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

ترشيحاتنا

180 ألف دولار.. مكاسب الأهلي من مشاركة علي معلول بكأس العالم

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

كيف اختارت بوسي إطلالتها لتثير الجدل عبر إنستجرام؟ شاهد

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

فيديو

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

هبوط الدولار عالميا والذهب يسجل سعرا قياسيا.. تغطية خاصة

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ