البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

رشح المدير الفني البرازيلي ألكسندر جراسلي، منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر.

وقال جراسلي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" ألاحظ حتى الآن القليل من التطور على المستوى التكتيكي للمنتخبات الكبيرة، لكني ألاحظ الكثير من التطور لبعض المنتخبات الآخرى مثل كندا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكننا لا نزال في بداية المونديال".

أضاف :" منتخب البرازيل المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم، لدينا استقرار داخل المنتخب بتواجد تيتي على رأس الجهاز الفني للسيليساو لأكثر من 6 سنوات، ولدينا استراتيجية لعب موحدة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المهارات الفردية للاعبي منتخب البرازيل".



واختتم:" إصابة نيمار مصدر قلق لنا جميعا في البرازيل، إنه معشوقنا، نأمل أن يتمكن من التعافي في أسرع وقت ممكن".

وضمن منتخب البرازيل التأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على حساب صربيا وسويسرا.

يذكر أن جراسلي درب العديد من الأندية البرازيلية أبرزها “كروزيرو” و “فاسكو دي جاما” و “سبورت ريسيفي”.