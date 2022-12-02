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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : موازنة النواب تناقش عددا من طلبات الإحاطة .. الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد إجتماعاتها بعد غدا الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين مع عودة إنعقاد جلسات مجلس النواب.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب خلال إجتماعات اللجنة بعد غدا الأحد والأثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تم تأجيل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022 ، خاصة وأنها ممتدة حتى شهر مارس من العام المقبل.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد مواجهة وزير السياحة، أحمد عيسى، بنحو 72 أداة رقابية، قام الوزير فيها بالرد على طلبات الأعضاء.

 ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل.  

وجاء في رد الوزير، أنه خلال الثلاث شهور الماضية كان هناك استعداد لقمةالمناخ ، وتم التأكد من جاهزية الفنادق لاستيعاب ضيوف القمة الذي نجحت مصر في تنظيمها.  

وأكد أن  مصر تستحق استقبال عدد أكبر من السياح، لذا أعدكم بالاهتمام بدعم قطاع السياحة والتعامل مع التحديات التي تواجهه بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن الدراسة التي أعدها الوزير السابق خالد العناني عن سبب عدم استقطاب عدد كبير من السائحين أو العدد الذي تستحقه الدولة المصرية، "دراسة بها جودة و احترافية".  

وقال: هذه الدراسة كشفت أن السياح يريدون زيارة مصر، قائلا: المشكلة ليست في طلب ولكن في العرض، مشيرا إلى العمل من أجل مواجهة كافة المشكلات. 

وتابع وزير السياحة: وضعنا مسار عمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لحل التحديات التي تتعلق بالعرض، حتى يزور مصر العدد الذي تستحقه من السياح، قائلا: من بين هذه الحلول مضاعفة الطيران 3 مرات عن الوضع الحالي، وهو ما تم تنفيذه بعد عقد جلسات مع وزير الطيران.‎

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مجلس النواب طلبات الإحاطة النواب الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022

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