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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يدعو لعقد اجتماع عاجل.. ماذا يحدث؟

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

دعا زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى عقد اجتماع مهم لحزب العمال الحاكم في شهر ديسمبر.

وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أفادت بأن إعلان زعيم كوريا الشمالية جاء خلال اجتماع للمكتب السياسي هذا الأسبوع، حيث قال لكبار القادة إن 2023 سيكون "عاما تاريخيا".

وشدد كيم جونج أون، خلال الاجتماع، على أن 2022 كان عام "محنة غير مسبوقة اختبرت إرادتهم وفعاليتهم القتالية".

وأشار إلى أن 2023 سيكون "عاما تاريخيا" لأنه سيصادف الذكرى 75 لتأسيس البلاد والذكرى السبعين لانتهاء الأعمال العدائية في الحرب الكورية التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وتولي بيونج يانج عموما أهمية خاصة للاحتفالات السنوية التي غالبا ما تشهد تنظيم عروض عسكرية وإطلاق صواريخ.

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وفي السنوات الماضية، ألقى كيم خطاب العام الجديد في الأول من يناير لكنه تخلى في الآونة الأخيرة عن هذا التقليد لكي يتحدث في الاجتماع العام في نهاية السنة.

وفي خطاب السنة الماضية الذي نشر في 1 يناير، ركز على القضايا الداخلية.

جدير بالذكر أن التوتر العسكري تزايد بقوة هذه السنة في شبه الجزيرة الكورية، حيث نفذت بيونج يانج سلسلة غير مسبوقة من إطلاق الصواريخ، بما يشمل إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات وهو الأكثر تطورا.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع بعد أشهر من التحذيرات من سيئول وواشنطن بأن بيونج يانج على وشك إجراء تجربة نووية أخرى، ستكون السابعة في حال حصولها.

واشنطن كوريا الشمالية كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بيونج يانج

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