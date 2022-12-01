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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة كرواتيا وبلجيكا مباشر الآن 0 -0 فى كأس العالم

مباراة كرواتيا وبلجيكا
مباراة كرواتيا وبلجيكا

يلتقى بعد قليل منتخب كرواتيا مع نظيره منتخب بلجيكا فى الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة بمعلب أحمد بن على المونديالى فى بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر .

ويكفى منتخب كرواتيا التعادل أمام بلجيكا في مباراة اليوم، للتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب كرواتيا استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بالتعادل مع المغرب بدون أهداف، بينما حقق فوزا ساحقا على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف.

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كأس العالم.. مفاجأة في تشكيل بلجيكا أمام كرواتيا

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صدام ناري بين كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم.. اليوم

على الجانب الآخر، يدخل منتخب بلجيكا مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، لخطف بطاقة العبور للدور القادم.

موعد مباراة كرواتيا وبلجيكا  

تنطلق مباراة كرواتيا وبلجيكا فى الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت السعودية وسط اهتمام كبير نظرا لأهمية المباراة فى تحديد المتاهلين الى دور الـ 16 .
وافتتح منتخب بلجيكا مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بفوز باهت على كندا بهدف نظيف، بينما سقط أمام المغرب بهدفين دون رد، في الجولة الثانية.

ويلتقي اليوم، أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من بطولة كأس العالم 2022، المغرب مع كندا، في تمام الخامسة مساء، على ملعب “الثمامة”.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وبلجيكا

تبث مباراة كرواتيا وبلجيكا على مجموعة قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق نقل مباريات كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط .
وتنقل المباراة على قناة بى ان سبورت ماكس 2 ويعلق عليها حفيظ دراجى بالاضافة الى قناة الكأس القطرية ويعلق عليها سمير اليعقوبى

تشكيل بلجيكا

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الأساسي لمواجهة كرواتيا، المقرر لها في تمام الخامسة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

وشهد تشكيل منتخب بلجيكا مفاجأة بتواجد إيدين هازارد، قائد الشياطين الحمر، على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع : ألدرفيلد - فيرتونخين - كاستانيي.

خط الوسط: أكسيل فيتسل - توماس مونييه - ديندونكر - كاراسكو.

خط الهجوم : كيفين دي بروين - تروسارد.

ترتيب المجموعة السادسة:


كرواتيا : 4 نقاط

المغرب : 4 نقاط

بلجيكا :3 نقاط

كندا : 0 نقاط
 

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