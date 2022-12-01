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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تحث الاتحاد الأوروبي على تضمين العقوبات الجديدة على روسيا إجراءات تستهدف صناعة الصواريخ

صدى البلد

حثت أوكرانيا اليوم الخميس الاتحاد الأوروبي على تضمين حزمة العقوبات الجديدة على روسيا إجراءات تستهدف صناعة الصواريخ الروسية، وذلك في أعقاب الضربات الممنهجة التي تشنها موسكو على شبكة الطاقة في البلاد.


وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه أعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي على مساعدته الدفاعية المستمرة كما شدد على ضرورة أن تشمل عقوبات التكتل المقبلة تلك التي تضر بصناعة انتاج الصواريخ الروسية.


كما أكد كوليبا - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أنه يجب إيقاف صناعة الصواريخ الروسية.


وأشار كوليبا إلى أنه اتفق مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أراضيها منذ أواخر فبراير الماضي، وذلك خلال مشاركتهما في محادثات حول الأمن الإقليمي في بولندا.


وتفيد التقارير الإعلامية بأنه بعد الهزائم العسكرية على الأرض، بدأت روسيا في استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية مما تسبب في أضرار جسيمة ونقص في الكهرباء قبل الشتاء.

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