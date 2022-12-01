آسف لإزعاجك .. شيكابالا يعتذر لـ عماد دونجا | شاهد

شارك محمود عبد الرزاق شيكابالا، نجم نادى الزمالك، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر شيكابالا وهو يمازح زميله نبيل عماد «دونجا» فى التدريبات وعلق قائلا "اسف لإزعاجك"، لاقت اعجاب الكثير من جمهوره.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم، الخميس، على ملعب “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك ضد المصري:

يستهدف فريق الزمالك تحقيق الفوز على المصري في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري المصري “مؤقتا”.