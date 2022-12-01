أمين التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع فرنسا في كافة المجالات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية- الفرنسية في جميع المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال لقاء الحجرف اليوم /الخميس/، مع مديرة قسم أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن جيجين، حيث بحثا أوجه التعاون الثنائي بين مجلس التعاون وفرنسا والسبل الكفيلة لتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.