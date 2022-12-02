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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 آلاف جنيه زيادة في أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023

تيجو 3 موديل 2023
تيجو 3 موديل 2023

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة شيري الصينية المطروحة في مصر، بعض التغيرات الخاصة بالقيمة التسويقية مع بداية شهر ديسمبر، ومنها السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 والتي تنتمي للفئة الرياضية، حيث جاءت تلك النسخة بزيادة قدرها 5000 جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اخر اسعار السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بعد زيادات شهر ديسمبر.

تيجو 3 موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2023

 

تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث يقدر سعرها الرسمي حاليًا نحو 415 الف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.

تيجو 3 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 

 

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على باقة من التجهيزات ومنها، مرايات كهربائية، وحساسات ركن، وشاشة ملونة تعمل باللمس، مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الرؤية وعملية الاصطفاف، بالاضافة إلى مكيف هواء، وفتحة سقف كهربائية التحكم.

تيجو 3 موديل 2023

كما تعتمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على مكابح ABS مانعة للانغلاق، ومثبت سرعة، وتقنية الوسائد الهوائية للحماية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي للابواب.

تيجو 3 موديل 2023

وتظهر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بحامل للسقف، مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، بالاضافة إلى اضاءة خلفية ونهارية بتقنية LED LIGHT، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، إلى جانب بعض التجهيزات الداخلية مثل نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تيجو 3 موديل 2023

وتمتلك السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز CVT، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وقوة اجمالية بلغت 126 حصانا.

شيري تيجو موديل 2023 تيجو 3 موديل 2023 شيري تيجو 3 موديل 2023 سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 السعر الرسمي

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