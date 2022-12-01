النواب اللبناني يدعو لعقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لعقد جلسة تاسعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد يوم الخميس المقبل الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري.



وكانت الجلسة الثامنة التي عقدت اليوم /الخميس/ قد تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبنان، حيث لم يحصل أي من المرشحين على النسبة القانونية اللازمة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية والمقدرة بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وهو ما يعني 86 صوتا.



وشارك في الجلسة 111 نائبا من بين 128 نائبا، وأسفرت نتيجة الانتخاب عن حصول المرشح النائب ميشال معوض على 37 صوتا وعصام خليفة 4 أصوات وزياد بارود صوتين وبدري ضاهر صوت واحد وبشارة أبي يونس صوت واحد، فيما صوت 52 نائبا بورقة بيضاء، كما صوت 9 نواب بعبارة (لبنان الجديد) وصوت نائب واحد بعبارة أخرة، فيما تم الغاء 4 أصوات.



ولم يتم عقد جولة ثانية للانتخاب بسبب فقدان الجلسة لنصابها القانوني بعد مغادرة عدد من النواب ولم يتبق في قاعة الجلسة سوى 73 نائبا فيما يتطلب انعقاد الجولة الثانية وجود 86 نائبا على الأقل ليفوز فيها من يحصل على 65 صوتا فقط.