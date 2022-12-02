ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

قالت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتقليص معدل زيادة الفائدة وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي دفع السعر العالمي للذهب للارتفاع واستمرار معدل الطلب يدفع السعر المحلي للزيادة.

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في بداية تعاملات اليوم بعد ارتفاع أسعار الذهب الخميس بنحو 47 جنيها دفعة واحدة مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم : 1540 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤ اليوم : 1760 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨ اليوم : 1320 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤ اليوم : 1029.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 12320 جنيه

وهبط الدولار على المستوى العالمي بقوة إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ أشهر، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وقد هوى الدولار عالميا أمام باقي العملات ليسجل 105.9 بعد 106.8 أمس فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب “جريدة وول ستريت”.

ووصلت عقود مؤشر الدولار الفورية لـ 105.922 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 106.620 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 105.710 نقطة.

وتأثر الدولار بقوة اليوم بتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، ونوه ان الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

هوى الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمام الين، اليوم الخميس، إذ ركز المستثمرون على تصريحات باول، حول إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة "في وقت مبكر ربما يكون في ديسمبر"، وفق رويترز.



وتأثرت الأسواق العالمية، بتصريح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول بشأن السياسة النقدية.

وقال باول، إن المجلس "شدد سياسته النقدية للغاية" من خلال زياداته في أسعار الفائدة ولن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع.

وبعد انكشاف اتجاه البنك الفيدرالي بخصوص الدولار، والتفاؤل بشأن إعادة الفتح الصين، فتحت شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وتدفقوا في أسواق الأسهم وخفضوا الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذا آمنا.



وقال باول، إن "إبطاء الوتيرة في هذه المرحلة أسلوب جيد لتحقيق التوازن بين المخاطر"، لكنه أضاف أن السيطرة على التضخم "ستتطلب إبقاء السياسة في مستوى تقييدي لفترة".

وانخفضت العملة الأمريكية في أحدث معاملات 1,32 % إلى 136,295 ين بعدما هبطت إلى 136,205 ين مسجلة أدنى مستوياتها أمام العملة اليابانية منذ 26 أغسطس.

والعلاقة بين الدولار والين حساسة للغاية لأي تغيرات في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والتي تراجعت الليلة الماضية بعد تصريحات باول مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين عند 3,6 % وبلغ العائد في أحدث معاملات بطوكيو 3,6163 %.

وتقيم الأسواق احتمالا بنسبة 91 % أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مقابل احتمال بنسبة تسعة في المئة أن يرفعها بواقع 75 نقطة أساس مجددا.

ومن المتوقع بنسبة أقل من خمسة في المئة أن تبلغ الزيادات ذروتها في مايو.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو، انخفاضه من جلسة الأربعاء أكثر من واحد في المئة، فهبط 0,28 % أخرى إلى 105,48.

وهوى المؤشر 5,2 % في نوفمبر، مسجلا أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2010.

وارتفع اليورو 0,39 % إلى 1,04485 دولار ليعاود الاتجاه صوب أعلى مستوى في خمسة أشهر البالغ 1,0497 دولار الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وزاد الجنيه الإسترليني 0,36 % إلى 1,2102 دولار ليقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1,2153 دولار.

وارتفعت أيضا العملات الحساسة للمخاطر إذ صعد الدولار الأسترالي في أحدث معاملات 0,55 % إلى 0,6826 دولار أمريكي وهو أعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر.

وارتفع الدولار النيوزيلاندي 0,69 % إلى 0,63405 دولار أمريكي بعدما لامس 0,6325 دولار أمريكي مسجلا أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.

ولقيت العملتان الأسترالية والنيوزيلندية دعما من مؤشرات على تخفيف الحكومة الصينية إجراءات سياسة (صفر كوفيد).

وشهد اليوان الصيني بعض التقلبات في المعاملات الخارجية بعدما أفادت تقارير إعلامية أن العاصمة بكين ستسمح للبعض بالحجر المنزلي.

وارتفع الدولار في أحدث معاملاته 0,12 % مسجلا 7,0546 يوان بعدما هبط 0,3 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 7,0256 يوان.



وأوقف المؤشر نيكي الياباني، سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات بعد قفزة في وول ستريت خلال ليل الأربعاء، مدفوعة بلهجة أخف حدة مما توقعته السوق من باول.



وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد، الأربعاء، بعد أن قال باول إن البنك المركزي قد يخفف وتيرة رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في ديسمبر.

وقال المحلل الاستراتيجي في بكتيت أسيت مانجمينت في اليابان، تاكاتوشي إيتوشيما، "لا يزال المتعاملون في السوق يتوخون الحذر في انتظار صدور بيانات التوظيف الأميركية قريبا".

وأضاف: "يمكن للسوق أن ترتفع أو تنخفض بمجرد أن يستوعب المستثمرون إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر"، في إشارة إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل بشأن السياسة النقدية، وفق رويترز.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة.

وأغلقت الأسهم المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل على ارتفاع، متأثرة بالقفزة الليلية في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.



وقفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين في المعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد كلمة باول التي عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل.

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0,4 % إلى 1775,77 دولارا للأوقية بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1,7 % إلى 1788,9 دولارا للأوقية.

وتتوقع الأطراف المشاركة في السوق الآن بنسبة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في ديسمبر أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتزيد أسعار الفائدة الأقل جاذبية المعدن النفيس وتخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من ثمانية في المئة وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0,3 % إلى 22,26 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0,6 % إلى 1038,46 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0,6 % إلى 1892,35 دولارا للأوقية.

