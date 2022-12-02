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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بسعر 4 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات سامسونج جالاكسي A04.. الحظر يلاحق تويتر.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بمعاقبة المنصة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر 4 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات سامسونج جالاكسي A04

تقدم  سامسونج  هاتفها جالاكسي A04 الذي يأتي بعدة ألوان جذابة ومختلفة منها الأبيض والأسود، والنحاسي و الأخضر وبسعر في حدود الـ 4 آلاف جنيه مصري لا غير، مع كاميرا أساسية بجودة 50 ميجابيكسل و معالج ثماني النواة من Helio P35 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مقترن بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائير، رام 4 جيجابايت.

 

بأقل من 5 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات تابلت سامسونج جالاكسي A7

تقدم  سامسونج  الجهاز اللوحي جالاكسي تاب A7 لايت الذي يتميز بخفة وزنه وشاشته الصغيرة المدمجة سعة 8.7 بوصة ووزن لا يتعدى الـ 371 جم، مع إطار معدني قوي وبالتالي هو الجهاز اللوحي المثالي لوضعه في حقائب السفر والتنقل اليومي به بسهولة تامة خاصة مع الحواف النحيفة التي تفسح المجال لأكبر مساحة للشاشة، ويأتي بنظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم One UI 3.1.

 

بصدارة مصرية.. هواوي تكرم الفرق الفائزة في مسابقة HDC للمطورين 2022

كرمت شركة هواوي مصر الفرق الفائزة من دول شمال أفريقيا في مسابقة مطوري هواوي HDC السنوية، وذلك خلال ملتقى ابتكارات الشباب Connecta، والذي انعقد، أمس الأربعاء، على هامش معرض ومؤتمر معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2022 . 

 

درجة السطوع تزيد 20 مرة.. ابتكار ثوري جديد لشاشات Oled

توصل فريق من الباحثين إلى مادة كيميائية تجعل شاشات الأجهزة المختلفة أكثر سطوعا وبألوان زاهية أكثر 20 مرة من تلك الموجودة حاليا وذلك بفضل مادة اسمها "الفلوروفور".

 

أكثر من 40 لغة.. اعرف أفضل تطبيقات الترجمة الفورية

هل تحب السفر ولكن عدم اتقان لغة أهل البلد يقف حائلا دون ذلك؟ هل أنت في عمل يتطلب منك أحيانا أن تترجم لغة ليس ضليعا بها أو هل مررت بموقف مع أجانب لا تعرف كيف تتواصل معهم؟، يمكنك أن تخرج من كل المواقف المحرجة بحل بسيط وسهل، من خلال تحميل تطبيقات الترجمة الفورية فهي معينك الأول، التي بدورها يمكن أن تساعدك على قراءة لغات مختلفة والتحدث بها وفهمها أيضا أينما كنت، من خلال ترجمة الصوت والنص ، تساعد هذه التطبيقات في كسر حواجز اللغة والأكثر منذ ذلك أن بعضها يعمل دون اتصال بالإنترنت وبالتالي ستوفر لك هذه التطبيقات رحلة سهلة وممتعة خالية من مشقة عدم القدرة على التواصل مع أهل البلد التي تزورها، ستتمكن بمنتهى السهولة واليسر من طلب الطعام، واستدعاء سيارات الأجرة والتواصل مع السكان المحليين بنقرة واحدة على هاتفك الجوال.

 

الحظر يلاحق تويتر.. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بمعاقبة المنصة

أبلغ الاتحاد الأوروبي مالك توير الجديد إيلون ماسك، أنه سيواجه غرامة كبيرة حتي الحظر، بعد مطالبته "ببذل جهد كبير" للامتثال للتشريعات الجديدة عبر الإنترنت والتزام المنصة بتنفيذ قوانين المعلومات الكاذبة والتضليل الجديدة.

 

 

 

سامسونج جالاكسي A04 سامسونج جالاكسي A7 هواوي معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا تويتر

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