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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

200 جنيه يوميا مكسب للفلاح.. تفاصيل مبادرة توزيع رؤوس الماشية على المزارعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة بحضور عدد كبير من الوزراء، وأكد في كلمته خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وأصحاب رؤوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان.

مبادرة رؤوس الماشية

أضاف الرئيس أن مبادرة رؤوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين وستدر رأس الماشية الواحدة عليهم قرابة 200 جنيه يومياً، وطلب الرئيس السيسي من مدير عام جمعية "الأورمان" ممدوح شعبان، استعراض آخر التطورات في مبادرتي رؤوس الماشية وإنتاج الألبان، حيث قال إنه تم تسليم 100 رأس ماشية ضمن المبادرة، بالمشاركة مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، تدر الرأس الواحدة 25 كيلو جرام لبن يوميا، وستزيد إلى 30 كيلو جراما يومياً.

وأضاف أن المبادرة الثانية بالنسبة للإنتاج الحيواني بواقع 250 رأسا، مشيرا إلى أن المستثمرين العرب قام بشراء 250 رأسا من الماشية بهدف انتاج اللحوم وليس الألبان حيث تزيد الرأس بمعدل 1.7 كيلو جرام يوميا ليصل وزنها الإجمالي 420 كيلو جراما.

وعقب الرئيس السيسي بالقول " 100 أو 200 أو 500 و1000 رأس ماشية غير كافية .. ومن يريد إخراج دعم وزكاة مال أو صدقة عليه المساهمة في إعطاء هذه الرأس من الماشية للمستفيدين من المبادرة وبذلك نكون قد وفرنا لهم فرصة عمل تدر دخلا متواصلا".

رأس الماشية مصدر دخل 

وفي صدد ذلك، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الرئيس السيسي دائمًا يشير إلى توجيهات ذات رؤية ثاقبة لصالح المواطن المصري إلي المستقبل، فتوجيهات الرئيس بدعم المزارعين وأصحاب الرؤوس الماشية هامة لصالح الفلاح، لأن الرأس الماشية تعد بمثابة ومصدر دخل وغذاء للأسرة بالكامل، فيجب العمل على توجيهات الرئيس بشكل سريع، لأننا نعاني من عجز 40% تقريبًا من اللحوم الحمراء نستوردها من الخارج. 

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تأثير التغيرات المناخية 

وأكد أبو صدام – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توفير رؤوس الماشية للفلاحين والمزارعين يعد هذا بمثابة عمل جديد له، فالفلاح يعتمد بشكل كبير على رؤوس الماشية، فهي توفر له الكثير من السماد وتساعده في زراعة الأرض من تجريف، وتكون مصدر لإنتاج الألبان التي تعد مصدر دخل لدى الفلاح المصري وتوفر لها 200 جنيه يوميًا، وهو ما يعد 6000 ألف جنية شهريًا، فهذا دخل ثابت لتحسين دخل أسر الفلاحين والمزارعين. 

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واختتم أبو صدام، أنه يجب أيضًا توفير الإرشاد اللازم للمزارعين، لأن الأغلبية منهم يعاني من أزمة التغيرات المناخية التي ضربت العالم بالكامل، فالإرشاد الزراعي لهد دور كبير في زيادة الإنتاج، لأن التأخير أو التبكير في الزراعة عامل أساسي من قلة إنتاج الأرض وكفائتها، فيجب أن تكون هناك بعض الحصص الإرشادية للمزارعين، فيجب على وزارة الزراعة في الفترة القادمة أن توفر الإرشاد للمزارع لدعم زيادة الإنتاج.

مدينة المنصورة الجديدة نقيب الفلاحين رؤوس الماشية الإنتاج الحيوانى الإنتاج الحيوانى والألبان وزارة الزراعة

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