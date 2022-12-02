صحف الكويت .. بايدن يحدد شرطا للتحدث مع بوتين وأوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسيرا

السيسي: المشروعات الجديدة تستفيد منها 5 ملايين أسرة

بايدن وماكرون يشيدان بمتظاهري إيران ويتعهدان بمواجهة تحديات الصين

أوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسيرا

أوكرانيا تطالب بفرض عقوبات على صناعة الصواريخ الروسية

نتنياهو يتفق مع "الصهيونية الدينية" بشأن الانضمام لحكومته

الكويت تطالب العراق بسحب 3 قطع بحرية "تجاوزت المياه الإقليمية"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد أن فيها الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء، وهذا ليس فقط وليد الحالة الراهنة بل هو ممتد منذ فترات زمنية سابقة وان الدولة تفكر منذ زمن في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها في مجال المياه، مشيرا إلى إنشاء الدولة للعديد من محطات تحلية مياه البحر في بورسعيد والجلالة والمدن الساحلية الجديدة وغيرها.

وأضاف الرئيس السيسي أن البعض طلب منه تقليل حجم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، مضيفا أن "حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة - وأنا لا أتحدث عن القطاع الخاص ولكن أتحدث عن القطاع الذي تنفذه الدولة - لا يقل عن 4 أو 5 آلاف شركة بمتوسط ألف عامل وهناك شركات تضم نحو 70 ألف عامل، ولكني أتحدث عن المتوسط فقط، ما يعني أن هناك نحو 4 أو 5 ملايين إنسان، بواقع 5 ملايين أسرة تستفيد من هذه المشروعات".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الكويتية قالت إن "سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج، اجتمع، مساء الخميس، مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، حيث سلمه مذكرة بشأن قيام 3 قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية".

وأكدت الوزارة، في البيان، على "استعداد دولة الكويت للتعاون مع العراق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

وشددت وزارة الخارجية الكويتية "على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب" في أوكرانيا، مضيفًا "إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وذكرت "الوطن" أن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، أشادا بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة؛ إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق، كما تعهدا بـ"تنسيق" رد بلديهما على "التحديات التي تطرحها الصين"، وخصوصا على صعيد حقوق الإنسان.

وقالت "الراي" إن وزارة الدفاع الروسية ورئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، قالا إن البلدين تبادلا 50 أسيرا عسكريا يوم الخميس. وقالت روسيا إنها ستنقل أسراها المفرج عنهم إلى موسكو لإجراء فحوص طبية وإعادة تأهيل.

وأشارت "القبس" إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، دعا القوى الغربية لفرض عقوبات على صناعة إنتاج الصواريخ الروسية بعد حملة الضربات الكثيفة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت "الراي" إن حزب ليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف توصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية، اليميني المتطرف، للانضمام إلى ائتلاف حكومي، ليقترب بذلك من تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي.