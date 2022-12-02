عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت .. بايدن يحدد شرطا للتحدث مع بوتين وأوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسيرا

صدى البلد

السيسي: المشروعات الجديدة تستفيد منها 5 ملايين أسرة
بايدن وماكرون يشيدان بمتظاهري إيران ويتعهدان بمواجهة تحديات الصين
أوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسيرا
أوكرانيا تطالب بفرض عقوبات على صناعة الصواريخ الروسية
نتنياهو يتفق مع "الصهيونية الدينية" بشأن الانضمام لحكومته
الكويت تطالب العراق بسحب 3 قطع بحرية "تجاوزت المياه الإقليمية"


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد أن فيها الدولة المصرية تمتلك الكثير من الخبراء والعلماء، وهذا ليس فقط وليد الحالة الراهنة بل هو ممتد منذ فترات زمنية سابقة وان الدولة تفكر منذ زمن في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها في مجال المياه، مشيرا إلى إنشاء الدولة للعديد من محطات تحلية مياه البحر في بورسعيد والجلالة والمدن الساحلية الجديدة وغيرها.

وأضاف الرئيس السيسي أن البعض طلب منه تقليل حجم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، مضيفا أن "حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة - وأنا لا أتحدث عن القطاع الخاص ولكن أتحدث عن القطاع الذي تنفذه الدولة - لا يقل عن 4 أو 5 آلاف شركة بمتوسط ألف عامل وهناك شركات تضم نحو 70 ألف عامل، ولكني أتحدث عن المتوسط فقط، ما يعني أن هناك نحو 4 أو 5 ملايين إنسان، بواقع 5 ملايين أسرة تستفيد من هذه المشروعات".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الكويتية قالت إن "سفير الكويت لدى العراق طارق الفرج، اجتمع، مساء الخميس، مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، حيث سلمه مذكرة بشأن قيام 3 قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت، ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا خارج المياه الإقليمية".

وأكدت الوزارة، في البيان، على "استعداد دولة الكويت للتعاون مع العراق وفق ما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

وشددت وزارة الخارجية الكويتية "على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

بايدن وماكرون يؤكدان مواصلة الشراكة الاقتصادية والتعاون الدفاعي بين واشنطن وباريس

قوات سوريا الديمقراطية تنفي مشاركتها في القضاء على زعيم تنظيم داعش

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى استعداده للتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء الحرب" في أوكرانيا، مضيفًا "إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن".

وذكرت "الوطن" أن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، أشادا بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة؛ إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق، كما تعهدا بـ"تنسيق" رد بلديهما على "التحديات التي تطرحها الصين"، وخصوصا على صعيد حقوق الإنسان.

وقالت "الراي" إن وزارة الدفاع الروسية ورئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، قالا إن البلدين تبادلا 50 أسيرا عسكريا يوم الخميس. وقالت روسيا إنها ستنقل أسراها المفرج عنهم إلى موسكو لإجراء فحوص طبية وإعادة تأهيل.

وأشارت "القبس" إلى أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، دعا القوى الغربية لفرض عقوبات على صناعة إنتاج الصواريخ الروسية بعد حملة الضربات الكثيفة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت "الراي" إن حزب ليكود بزعامة بنيامين نتنياهو أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف توصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية، اليميني المتطرف، للانضمام إلى ائتلاف حكومي، ليقترب بذلك من تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي.

بايدن روسيا بوتين أوكرانيا الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

النيابة العامة تحقّق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس في شبين الكوم

عرض رسمي من سموحة لضم نجم الأهلي وكولر يطلب " فرصة "

موضوعات متعلقة

بايدن وماكرون يؤكدان مواصلة الشراكة الاقتصادية والتعاون الدفاعي بين واشنطن وباريس

قوات سوريا الديمقراطية تنفي مشاركتها في القضاء على زعيم تنظيم داعش

ترشيحاتنا

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟|تراجع تاريخي عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مقدم أمريكان جوت تالنت يحذف آخر فيديوهاته..هل عمليات التجميل السبب؟

تراجع غير مسبوق في سعر الدولار العالمي

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هل قراءة سورة يس تقضي الحوائج وتسهل العسير .. اعرف الرأي الصحيح

أكثر من 40 لغة.. اعرف أفضل تطبيقات الترجمة الفورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ