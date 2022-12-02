أخبار السيارات| 5 أنواع سيدان فاخرة في السعودية.. أقوى عربات نجم المغرب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم السوق السعودي العديد من سيارات السيدان الفاخرة التي تتمتع بإحداث وسائل الراحة والرفاهية عالمياً، مما يجعلها تقدم تجربة قيادة استثنائية، بالإضافة لجودة تصنيعها العالية والتي تتألف من أجود أنواع المعادن والجلود.للمصريين بالخارج.. اعرف قيمة الوديعة البنكية للسيارة تويوتا افانزا بالدولار

تعتبر السيارة تويوتا افانزا إحدى أشهر إصدارات الصانع الياباني المخضرم في فئة السيارات العائلية الكبيرة، وتتميز بقدرتها على السفر لمسافات طويلة، حيث تشتهر بمقصورتها الرحبة، وتوفيرها لتجربة قيادة استثنائية بفضل تجهيزاتها العصرية.

تعتبر السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 أكبر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أسطول سيارات كيا، وتعد أحد أبرز السيارات العائلية في السعودية، حيث تتميز بالعديد من التجهيزات القوية، ووسائل الرفاهية والأمن والسلامة.

شهدت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 زيادة رسمية جديدة مع بداية شهر ديسمبر، وتشمل الزيادة جميع فئاتها المطروحة في السوق المحلي المصري، ويبلغ عددها 4 فئات، وتأتي بنوعين من التصميم والشكل الخارجي.

عززت علامة ميني كوبر من تواجدها داخل السوق المصري، بعد الاعلان عن طرح العديد من الموديلات الشهيرة، ومنها السيارة ميني كوبر S 3 DOOR، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية.

يمتلك غالبية نجوم كرة القدم هواية اقتناء وجمع السيارات الفاخرة والنادرة، بالإضافة للسيارات الرياضية الخارقة، وتمثل كل واحدة من هذه السيارات شخصية كل لاعب داخل البساط الأخضر، فهناك من يفضل السرعة، وهناك من يفضل الفخامة والرقي، وآخر يفضل القوة.

ارتفعت من جديد اسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 مع بداية شهر ديسمبر، حيث شهدت تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، زيادة سعرية بلغت 4000 جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري.

تنتمي السيارة تويوتا CHR لعائلة سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتصميمها الشبابي، وتأتي مزودة بالعديد من تجهيزات الرفاهية والأمن والسلامة، وتعتبر من أبرز سيارات العلامة التجارية اليابانية المرشحة للاستيراد من الخارج.

شهدت بداية شهر ديسمبر ارتفاع عدد كبير من السيارات المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة ستروين C4 موديل 2023 والتي بلغت زيادتها نحو 30 الف جنيه، بالاضافة إلى كلا من النسخة سي اليزيه و ستروين C5 موديل 2023.