كل واحد شايل هم .. ايتن عامر توجة رسالة لجمهورها : خليك لطيف مع الناس

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و كتبت ايتن عامر : أنا مش شبهك و انت مش زيي ، قوة تحملنا مش متساوية الي انت بتقدر تعدية .. غيرك بيحسة صعب و تقيل.

و تابعت : والي انا مستحملة و مش بشتكي منة .. غيرك شايلة وهو تعبان و موجوع ، فلو مش قادر تفهم الحقيقة دي اسكت .

و اختتمت: خليك لطيف مع الناس .. لان مهما حاولت مش هتتخيل كل واحد شايل هم بيعافر في حياته اد اية.

و كانت قد كشفت الفنانة أيتن عامر، تفاصيل جديدة عن حيلتها الخاصة، مؤكدة انه شخصية لا تميل للخروج والتنزه وتفضل الجلوس في المنزل.

وأضافت أيتن عامر، في حوار مع الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج سهرانين، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، : :"انا تقريبا مش بحب الخروج من الأساس، وأصحابي كل واحدة فيهم متجوزة في مكان، ولقاءاتنا بعد الجواز قلت".