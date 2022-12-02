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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدرج ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين على قائمة المحظورين لدورهم في البرنامج الصاروخي

صدى البلد

 أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة مسؤولون كوريون شماليون على قائمة المحظورين؛ لاضطلاعهم بأدوار في لجنة حزب العمل الكوري الشمالي المحظور في الولايات المتحدة عام 2016.


وذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم /الجمعة/، أن الخزانة الأمريكية حددت، جون إيل هو، رئيس لجنة أكاديمية أبحاث الدفاع في حزب العمال الكوري وعضو اللجنة المركزية للحزب، ويو شين، عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري وكيم سو جيل، السكرتير الأول للجنة حزب العمال الكوري في مقاطعة كانجوؤن وعضو اللجنة المركزية للحزب.


وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات الإضافية كجزء من الجهود المستمرة لإعاقة قدرة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تطوير برامجها غير المشروعة بشأن الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل.


وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية غير المسبوق لأكثر من 60 صاروخًا باليستيًا هذا العام بما في ذلك اختبار العديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تشكل مخاطر أمنية جسيمة للمنطقة والعالم بأسره.


وأوضح البيان أن الأشخاص الثلاثة لهم صلات مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية غير القانوني لكوريا الشمالية. وحدد الاتحاد الأوروبي الثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أن كل من جون ويو قد لعبوا دورًا في برامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا وشاركوا في عمليات إطلاق صواريخ باليستية متعددة، بينما كان كيم مسؤولاً عن تنفيذ قرارات حزب العمال الكوري المتعلقة بـ تطوير برامج كوريا النووية والصواريخ البالستية غير المشروعة.


وذكر البيان أنه "تم تحديد الأشخاص الثلاثة بالتنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان ولمواءمة سياساتنا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد العالمي لكوريا الديمقراطية، وتؤكد هذه الخطوات أيضًا العزم المستمر على تعزيز المساءلة استجابةً لوتيرة بيونج يانج لإطلاق الصواريخ الباليستية".
 

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