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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا..الجزائر تشارك بوفد وزاري هام في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي بروما

صدى البلد

تشارك الجزائر، بوفد وزاري هام، في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى (ROME-MED)، الذي سيفتتح أعماله اليوم  /الجمعة/ بمدينة روما الإيطالية.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن الجزائر تشارك بوفد هام يضم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، في النسخة الثامنة من هذا المنتدى رفيع المستوى.


وبحسب البيان، يضم هذا المنتدى، الذي أطلقته منذ عام 2015 الحكومة الإيطالية بالشراكة مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، سنويا مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات إقليمية ومؤسسات بحثية من ضفتي البحر المتوسط، بهدف تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الفضاء الأورومتوسطي.


وحسب وزارة الخارجية الجزائرية، تنعقد هذه الدورة، هذا العام، في خضم التوترات والأزمات المتصاعدة على المستوى العالمي، وستشهد نقاشات مميزة حول المسائل ذات البعد الدولي على غرار مستقبل تعددية الأطراف والنظام العالمي وأزمات الغذاء والطاقة، فضلا عن ملف التنمية المستدامة وحماية البيئة.

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