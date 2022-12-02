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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ألمانيا: حزين للخروج من كأس العالم

صدى البلد

أعرب هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، عن حزنه لخروج ألمانيا من المونديال، وأن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل.. قائلا "نحن في هذا الموقف بسبب أخطائنا، كنت مقتنع أن لدينا فرصة للتأهل، ولم اعتمد على إسبانيا للفوز علي اليابان".


وأكد هانز فليك، أن فريقه ودع مونديال قطر 2022 بسبب الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.. مشيرا إلى أن هناك أكثر من 16 فرصة في الشوط الأول من مباراة كوستاريكا ولم يتمكنوا من التسجيل، وهذه الأشياء تؤدي إلى نتيجة غير مرضية.


وحقق منتخب ألمانيا الفوز على كوستاريكا بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الخميس/ على استاد "البيت" في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة بكأس العالم "قطر 2022".


وأوضح فليك -في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة- أنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطالبهم بتسجيل الأهداف.. مشددا على أنه سيقوم بالتحليل والمعالجة السريعة لما حدث في المونديال.


وودع منتخب ألمانيا المونديال بعدما تواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن إسبانيا صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ،بينما تصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 6 نقاط.

 

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