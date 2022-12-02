مدرب اليابان: سعيد بالفوز على إسبانيا .. وتقنية الفار خدمت كرة القدم

أعرب هاجيمي موريياسو، المدير الفني لمنتخب اليابان عن سعادته بفوز فريقه على إسبانيا، مؤكدا أن هدفهم كان الانتصار في المباراة خاصة بعد الخسارة من كوستاريكا الجولة الماضية.

وحقق منتخب اليابان فوزا ثمينا علي نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس /الخميس/ على استاد خليفة، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بكأس العالم "قطر 2022".

وقال موريياسو -في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة-: "واجهنا ألمانيا وكوستاريكا وإسبانيا بخطط مختلفة.. وعندما تقدمنا في النتيجة قررت اللعب بطريقة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، وأهدي هذا الانتصار للشعب الياباني، وأعدهم بالاستمرا في تقديم نفس الأداء في دور الـ16.

وأشاد مدرب اليابان يتقنية الفيديو والتي احتسبت الهدف الثاني، قائلا: "الفار تقنية رائعة وخدمت كرة القدم، حيث احترمنا القرار وكنا مستعدين لاحترامه أيضا حال لم يحتسب الهدف".

وتأهل منتخب اليابان لدور الـ16 متصدرا المجموعة برصيد 6 نقاط، ليواجه منتخب كرواتيا وصيف المجموعة السادسة يوم الاثنين القادم.