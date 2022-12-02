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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل وزارة الأوقاف سابقا: تنظيم الأسرة يتم بمشاركة الطرفين ووسيلة مشروعة

صدى البلد

تحدث محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن  قضية تنظيم الأسرة، قائلا: إن الله عز وجل خلق الأرض  وقدر كل الأرزاق، ولكن قضية تنظيم الأسرة من أخطر القضايا حاليا".


وأضاف "عيد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدم الإنجاب مطلقا أو تقييد الإنجاب أمر مرفوض شرعا، ولكن تنظيم النسل مطلب ديني، حيث شدد الإسلام على إعطاء الطفل حقه.


وأوضح أن الرضاعة حق للمولود، متابعا: الرضاعة الطبيعية تعطي للطفل كافة الفيتامينات والقوة، التي تساهم في بناء مناعته.


وشدد على أن تنظيم الاسرة يجب أن يتم بمشاركة الطرفين، بوسيلة مشروعة وآمنة، ولا يترتب على هذه الوسيلة ضرر للزوج أو الزوجة.


 

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