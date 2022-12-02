استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم 2-12-2022

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات نهاية أيام الأسبوع والمحدد اليوم الجمعة دون أي تغيير يذكر في البنوك العاملة لدي السوق المصرية.





وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 24.53 جنيها للشراء و 24.6 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 24.51 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول،؟

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.52 جنيها للشراء و 24.62 جنيها للبيع في بنك HSBC.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.55 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.56 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، المشرق".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 24.58 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الاسلامي و الاستثمار العربي.



الغاء مبادرة دعم القطاع الخاص

وأعلن البنك المركزي المصري، عن إيقاف مبادرات دعم القطاع الصناعي والزاعي و المقاولات الخاص بفائدة 8% متناقصة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض السارية فقط.

أكد البنك المركزي على البنوك ضرورة التوقف عن منح أي تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة.

وأشار البنك المركزي المصري إلى تأكيده على ما يلي:

- إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

- بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة، يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.

- سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

- في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.

- في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة، يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة.

