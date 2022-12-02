عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم 2-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في بداية تعاملات نهاية أيام الأسبوع والمحدد اليوم الجمعة دون أي تغيير يذكر في البنوك العاملة  لدي السوق المصرية.


 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 24.53 جنيها للشراء و 24.6 جنيها للبيع.

يقارب الـ25 جنيها.. تعرف على سعر الدولار في تعاملات اليوم

تراجع غير مسبوق في سعر الدولار العالمي

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 24.51 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، بلوم، كريدي أجريكول،؟

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.52 جنيها للشراء و 24.62 جنيها للبيع في بنك HSBC.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.55 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.56 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنوك  " الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، المشرق".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 24.58 جنيها للشراء و 24.61 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الاسلامي و الاستثمار العربي.
 

الغاء مبادرة دعم القطاع الخاص

وأعلن البنك المركزي المصري، عن إيقاف مبادرات  دعم القطاع الصناعي والزاعي و المقاولات الخاص بفائدة 8% متناقصة، تنفيذا  لقرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض السارية فقط.

 

أكد البنك المركزي على البنوك ضرورة التوقف عن منح أي تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة.

وأشار البنك المركزي المصري إلى تأكيده على ما يلي:
- إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

- بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة، يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.

- سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

- في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.

- في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة المذكورة، يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة.
 

سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار أمام الجنيه مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

الجرام زاد 293 جنيه.. أسعار الذهب في العالي| وعيار 21 مفاجأة

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب التعادل أمام المصري

أخبار الرياضة|قرار صادم من معلول.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضي منصور لجماهير الزمالك

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

موضوعات متعلقة

مفيش ارتفاع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

خبير فلكي يفسر ظاهرة دوران الأغنام حول نفسها بالأردن.. ماذا قال؟

جوهرة حمراء.. ظاهرة فلكية حدثت أمس وستتكرر بعد 6 أيام| ما هي؟

التعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية المقدمة من الصين 2023/2024

تحطم مقاتلة روسية من طراز ميج - 31

الأرصاد توجه رسالة هامة لـ طلاب المدارس.. فيديو

مقاتلة نفاثة متطورة.. اليابان وبريطانيا وإيطاليا تعلن عن مشروع مشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وبعد المكياج.. صور تكشف عن عروسة نجل الشيف حسن| شاهد

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

مكمل والا ماشي.. تفاصيل جديدة بشأن تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

من مصمم أزياء عالمي..مي عمر تستعرض أناقتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ