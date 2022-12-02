رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يصل إلى غانا لدعم العلاقات الثنائية

وصل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان ديوك-سو إلى غانا لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والترويج لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن زيارة هان التي تستغرق ثلاثة أيام، تعد أول زيارة رفيعة المستوى يقوم بها مسؤول كوري جنوبي إلى غانا من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 45 عاما.



ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء مع رئيس غانا نانا أكوفو-أدو لتسيلم دعوة الرئيس يون سيوك-يول الموجهة إليه لزيارة كوريا الجنوبية.



وخلال الاجتماع، يناقش الاثنان سبل توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدعم التنموي وأمن الغذاء والبحار.



ومن المقرر أيضا أن يلتقي رئيس الوزراء مع الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لمناقشة سبل لتعزيز التجارة بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء للمنطقة .

