سول تفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات من كوريا شمالية لعلاقتهم ببرنامج الأسلحة النووية

فرضت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، عقوبات مستقلة على ثمانية أفراد وسبع مؤسسات كورية شمالية، ردا على التهديدات الأمنية الشمالية المتزايدة، والتي أبرزها إطلاق صاروخ بعيد المدى الشهر الماضي.



وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولين في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ومتورطين في عمليات النقل غير القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى.



واستشهدت الوزارة بقرارها التعامل بحزم مع التهديدات الكورية الشمالية، بما يشمل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 18 نوفمبر، ما يمثل "تهديدا خطيرا" للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.



وتعد هذه ثاني جولة من العقوبات الكورية الجنوبية على الشمال منذ انطلاق إدارة يون سيوك-يول في مايو.



وقبل إعلان الوزارة الكورية بساعات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها حددت ثلاثة أعضاء كوريين شماليين بارزين في حزب العمال الحاكم كأفراد مرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة في البلاد.

أ م ف/م و س/س.ع