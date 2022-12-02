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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوز مرشحة حزب العمال البريطاني بالانتخابات الفرعية عن دائرة تشيستر بإنجلترا

صدى البلد

فازت مرشحة حزب العمال البريطاني سامانثا ديكسون بالانتخابات الفرعية التي أجريت لشغل مقعد في مجلس العموم البريطاني عن دائرة مدينة "تشيستر" بغرب إنجلترا.


وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن ديكسون احتفظت بالمقعد لحزبها بحصولها على 17 ألفا و309 أصوات، متغلبة على مرشح حزب "المحافظين" بحوالي 11 ألف صوت أو بـ61% من الأصوات.


وأجريت الانتخابات على مقعد "تشيستر" عقب استقالة النائب كريس ماثيسون من حزب العمال - الذي تم تعليق عضويته في أكتوبر الماضي - بعد إثبات مزاعم ارتكابه سوء سلوك جنسي.


كان فوز حزب العمال متوقعا ولكن هامش الفوز أكبر مما تم تحقيقه في عام 2019 - عندما كانت أغلبيته أقل بقليل من 50% من الأصوات.

حزب العمال البريطاني سامانثا ديكسون ديكسون

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