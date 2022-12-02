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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنوفية: تحصين ما يزيد عن 168 ألف رأس من الماشية ضد الحمى القلاعية

تحصين ضد الحمى القلاعية
تحصين ضد الحمى القلاعية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت يوم السبت (19) نوفمبر لعام 2022 بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة ، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.


اكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إلى أنه تم تحصين (168) ألف و (549) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن ، مؤكدا انتظام سير العمل  بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن وذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية .

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ناشد مدير مديرية الطب البيطرى جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.


ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .

المنوفية الثروة الحيوانية وزارة الزراعة محافظ المنوفية الطب البيطري الحمى القلاعية

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